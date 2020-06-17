Научный прорыв в лечении коронавируса: ВОЗ рекомендует новый препарат

Организация будет рекомендовать применять дексаметазон для терапии тяжелобольных пациентов с COVID-19

Медикам всего мира будут рекомендовать учитывать открытие британскими учеными эффективности препарата дексаметазон при лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, отметив, что результаты клинических исследований Оксфордского университета будут отражены в обновленных рекомендациях ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что накануне британские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которому небольшие дозы дексаметазона на треть (с 40% до 28%) снижают риск смерти для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, а также на одну пятую (с 25% до 20%) – для пациентов, получающих кислородную поддержку. В ВОЗ это уже охарактеризовали как "научный прорыв".

Реклама

Несмотря на то, что опубликованные результаты являются лишь предварительными, авторы проекта считают, что этот препарат необходимо незамедлительно включить в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной болезни.

В тренде Отношения Индии и Китая накалились до предела: на границе убиты солдаты

"ВОЗ будет координировать метаанализ, чтобы улучшить наше общее представление об этом. Клиническое руководство ВОЗ будет обновлено, чтобы отразить, как и когда препарат следует использовать при COVID-19", – заявили в организации.

Дексаметазон является достаточно дешевым кортикостероидом и известен с 60-ых годов прошлого века. Он применяется для уменьшения воспаления при других заболеваниях, например, артрите.

Напомним, что ранее Управление по контролю за продуктами и лекарствами США исключило противомалярийный препарат гидроксихлорохин из списка лекарств, которые допускаются при лечении больных коронавирусом COVID-19.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама