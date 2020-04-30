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Возле берегов Греции пропал вертолет, который участвовал в учениях НАТО

30 апреля, 03:58

Елена Кузьмич

Вертолет ищут с помощью кораблей

Вертолет-участник учений НАТО, пропал в Ионическом море возле греческого острова Кефалония. Заметим, что это – не первый инцидент с военными вертолетами за последние время.

Об этом заявил местный телеканал ERT.

В то же вертолет пропал с экранов радаров военных, когда находился в воздушном пространстве Италии.

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Сейчас Поиски вертолета ведут фрегаты ВМС Италии и Турции.

Но Италия пока не запрашивала помощи Греции в поисках.

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О модели вертолета и о том, сколько человек находилось на его борту, не сообщается.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины совершил вынужденную посадку на необорудованной площадке из-за залетевшей в двигатель птицы. В результате инцидента вертолет невредим, экипаж – цел.

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Добавим, что бывший министр аграрной политики Тарас Кутовойпогиб21 октября 2019-го при крушении вертолета Robinson-44,который следовал из Киева в Полтавскую область. Он сам пилотировал вертолет, ведь у него была лицензия пилота, и это был не первый его полет. Причиной авиакатастрофы в Полтавской области стала потеря пилотом контроля при выполнении маневра, считают в Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами.

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Греция Италия НАТО вертолет учения

Источник: Интерфакс

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