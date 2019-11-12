Международная система переживает беспрецедентный кризис – Макрон

Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Мир переживает беспрецедентный кризис. Об этом, выступая на открытии второго Парижского форума мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее утверждал, что НАТО переживает "смерть мозга".

"Международная система переживает беспрецедентный кризис", – сказал французский лидер.

Он отметил при этом, что "впервые кризис не является следствием мировых войн". По словам президента, он связан "с совершенно новыми вызовами и врожденными недостатками нашей системы, которые, соединившись вместе, вызвали уникальную химическую реакцию".

"Это привело к политическому и экономическому кризису мировой системы. Той системы, которая лежит в основе рыночной экономики, открытости рынков, свободных обменов товарами, сотрудничества, сложившегося после Второй мировой войны", - сказал Макрон.

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При этом он отметил, что данная система "оставалась необычайно эффективной на протяжении семи десятков лет".

В частности, она избавила от бедности многие миллионы людей и "позволила установить мир в регионах, в которых, как казалось, войну остановить было невозможно".

"Однако последние годы показали, что появились новые формы неравенства, в том числе, в наших обществах - отметил французский президент. - Они раскололи общество, вызвав кризис наших демократических устоев, вселив сомнения в отношении действенности западных демократий".

"Результатом стало возрождение одностороннего подхода, подчас даже у тех, кто оставался гарантом многосторонности международной системы, даже в крайних ситуациях", - сказал Макрон.

Таким образом политическая и экономическая системы оказались потрясены сегодня в своих основах и пребывают в кризисе. Он отметил, что к этому добавилось воздействие демографических и миграционных проблем, нехватка продовольствия, вызовы в сфере цифровых технологий, проблема защиты климата и защиты биологического разнообразия.

"Все это происходит в момент углубляющихся трещин в наших обществах и в международной системе", – констатировал французский лидер.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон оскандалился, когда сравнил мигрантов из Гвинеи и "подпольные украинские сети" .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться Украине" .

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