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"Все разрывается на части": Трамп рассказал о советах Мэй по Brexit

Сегодня, 19:18

Президент США заявил, что британский премьер не последовала его советам

Фото: AFP
"Все разрывается на части": Трамп рассказал о советах Мэй по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg Евросоюз Президент США заявил, что британский премьер не последовала его советам

Президент США Дональд Трамп не считает возможным проведение нового референдума по выходу Великобритании из Европейского Союза (Brexit). Об этом он сказал журналистам в Белом доме, сообщает агентство Reuters.

По его мнению, это будет несправедливо по отношению к британцам, победившим по итогам референдума, который состоялся в 2016 году.

Трамп, который встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Англии летом 2018 года, сказал, что давал ей советы, как следует вести переговоры по Brexit. По словам президента, она не воспользовалась его предложениями.

Американский лидер выразил удивление тем, "как плохо все прошло с точки зрения переговоров".

Трамп предположил, что переговоры были бы успешными, если бы Мэй последовала его советам.

По его словам, ему не нравится, "как сейчас все разрывается на части".

Напомним, в 2016 году большинство британцев поддержали выход страны из ЕС, который запланирован на 29 марта 2019 года.

13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

В связи с этим Мэй предупредила, что будет вынуждена просить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно, на длительный период.

В то же время британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:

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Тег Brexit

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