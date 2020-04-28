Всех жителей Люксембурга начали проверять на коронавирус

После того, как Всемирная организация здравоохранения призвала массово тестировать население на коронавирус, власти Люксембурга решили взять анализы у всех жителей страны.

Как пишет Bloomberg, об этом говорится в разработанной центром противодействия коронавирусу, а также министерствами образования и здравоохранения "Стратегии широкомасштабного тестирования", которую представили 28 апреля.

Тестирование будет абсолютно добровольным и начнется на этой неделе. Поучаствовать в нем могут не только 602 тысяч человек, которые населяют Люксембург, но и жители приграничных территорий Германии, Бельгии и Франции.

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Изначально планируется до конца недели проверить на вирус 6 тысяч школьников-выпускников и 2,5 тысячи учителей, поскольку с 4 мая в люксембургских школах возобновляется учеба.

Постепенно темпы тестирования планируется нарастить до 20 тысяч человек в сутки, чтобы, таким образом, к 19 мая завершить кампанию.

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"Из-за размера Люксембурга и ограниченного числа его жителей мы имеем прекрасную возможность за короткое время протестировать на новый коронавирус все его население. Это сделает нас первой страной в мире, которая получит цельную картину насчет количества инфицированных граждан", – заявил министр высшего образования и науки Клод Мейш.

Напомним, ранее в США также разработали план тестирования населения на коронавируси программу быстрого реагирования. Всего в Штатах взяли уже больше 5,4 млн анализов.

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Также в этом месяце массовое тестирование населения начали в Чехии – в специальных пунктах каждый желающий может сдать кровь на антитела и через 15 минут узнать, был ли у него COVID-19.

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