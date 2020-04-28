Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,42
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Всех жителей Люксембурга начали проверять на коронавирус

28 апреля, 17:47

Станислав Кожемякин

Сдать тесты смогут также и жители приграничных районов

После того, как Всемирная организация здравоохранения призвала массово тестировать население на коронавирус, власти Люксембурга решили взять анализы у всех жителей страны.

Как пишет Bloomberg, об этом говорится в разработанной центром противодействия коронавирусу, а также министерствами образования и здравоохранения "Стратегии широкомасштабного тестирования", которую представили 28 апреля.

Тестирование будет абсолютно добровольным и начнется на этой неделе. Поучаствовать в нем могут не только 602 тысяч человек, которые населяют Люксембург, но и жители приграничных территорий Германии, Бельгии и Франции.

Реклама

Изначально планируется до конца недели проверить на вирус 6 тысяч школьников-выпускников и 2,5 тысячи учителей, поскольку с 4 мая в люксембургских школах возобновляется учеба.

Постепенно темпы тестирования планируется нарастить до 20 тысяч человек в сутки, чтобы, таким образом, к 19 мая завершить кампанию.

В тренде
Россия создает вакцину от коронавируса: названа дата выхода препарата

"Из-за размера Люксембурга и ограниченного числа его жителей мы имеем прекрасную возможность за короткое время протестировать на новый коронавирус все его население. Это сделает нас первой страной в мире, которая получит цельную картину насчет количества инфицированных граждан", – заявил министр высшего образования и науки Клод Мейш.

Напомним, ранее в США также разработали план тестирования населения на коронавируси программу быстрого реагирования. Всего в Штатах взяли уже больше 5,4 млн анализов.

Реклама

Также в этом месяце массовое тестирование населения начали в Чехии – в специальных пунктах каждый желающий может сдать кровь на антитела и через 15 минут узнать, был ли у него COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Люксембург эпидемия тестирование анализы коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 28 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 28 апреляЕвросоюз
Посмотреть друг другу в глаза: встретится ли
Посмотреть друг другу в глаза: встретится ли "Нормандская четверка" в БерлинеПолитика
Какие страны могут открыться для путешественников уже в середине лета
Какие страны могут открыться для путешественников уже в середине летаTravel
Что будет с безвизом для Украины: в ЕС недовольны визовой либерализацией
Что будет с безвизом для Украины: в ЕС недовольны визовой либерализациейУкраина
Спешил домой из Польши: украинец снес шлагбаум и наехал на пограничника (фото, видео)
Спешил домой из Польши: украинец снес шлагбаум и наехал на пограничника (фото, видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...