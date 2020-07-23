Вспышка коронавируса среди заробитчан в Польше: почти 20 заболевших на одной ферме

Среди украинских сезонных работников, которых согласилась пустить Польша, несмотря на эпидемию коронавируса, зафиксировали очаг распространения инфекции.
Как сообщает польское издание Niezalezna, на овощной ферме в гмине Суш, которая расположена в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере страны, обнаружили 19 заболевших. Всего в хозяйстве работают 103 гражданина Украины.
Отмечается, что 17 заразившихся украинцев обнаружили 22 июля, что стало самым большим количеством новых случаев COVID-19 за сутки в воеводстве. Анализы еще двоих подтвердились несколькими днями ранее – сейчас их изолировали.
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"В настоящее время врачи определяют, требуется ли госпитализация кому-либо из новых инфицированных или же у этих людей нет симптомов заболевания, и будут ли они помещены в изолятор", – пишет издание.
Остальных заробитчан поместили на карантин и течение недели их повторно проверят на коронавирус..
Директор местной санитарно-эпидемиологической станции Януш Дзиско считает, что с очагом инфекции можно будет справиться, поскольку он изолирован от внешнего мира.
Напомним, что в июне польские власти открыли границы для работников из Украины, что вызвало огромные очереди на пограничных пунктах. Изначально им разрешили приступать к работе сразу, без двухнедельного карантина, но потом их снова обязали самоизолироваться.
Кроме того, мы сообщали об украинке, которой грозит 8 лет тюрьмы в Польше за нарушение режима самоизоляции после того, как у нее обнаружили COVID-19.
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