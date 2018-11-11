Псевдовыборы в "ЛДНР" подрывают усилия по достижению мира, – МИД Великобритании

Сегодня, 18:00

Ведомство осудило "выборы" и назвало их грубым нарушением "Минска"

Фото: AFP
Фото: AFP

Фейковые выборы, организованные Россией на временно оккупированных ею территориях Донецкой и Луганской областей отдаляют мирное урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом в Twitter заявило посольство Великобритании в Украине.

"Нелегитимные "выборы", проводимые сегодня в так называемых "ЛНР" и "ДНР", только подрывают усилия, направленные на достижение мира в регионе. Великобритания осуждает это грубое нарушение Минских соглашений", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что псевдовыборы на Донбассе решительно осудила Канада.

А Польша в свою очередь призывает к немедленным санкциям из-за "выборов" на Донбассе.

Как известно, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.

Как сообщалось, самым популярным кандидатом на фейковых выборах оказался американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис, которому массово отдают голоса немногочисленные "избиратели".
Великобритания, посольство, мид, псевдовыборы
Источник:

"Сегодня"

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