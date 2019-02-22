Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Второй раз за полгода: президент Молдовы снова попал в ДТП

Сегодня, 16:13

Игорь Додон призвал воздержаться от спекуляций на тему ДТП и назвал аварию "стечением неудачных обстоятельств"

Фото: deschide.md
Фото: deschide.md.
Второй раз за полгода: президент Молдовы снова попал в ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/002/e3e/5c7002e3e846f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/002/e3e/5c7002e3e846f.jpg Евросоюз Игорь Додон призвал воздержаться от спекуляций на тему ДТП и назвал аварию "стечением неудачных обстоятельств"

Кортеж президента Молдовы Игоря Додона снова попал в ДТП, правда, на этот раз без участия самого главы государства.

Ссылаясь пресс-секретаря президентской администрации Кармена Лупей, портал Newsmaker сообщает, что 22 в одну из машин, сопровождавшей Додона, врезался легковой автомобиль.

По словам Лупей, виновником аварии считается водитель "легковушки", который, превысив скорость, пытался обогнать кортеж. Мужчина не учел погодные условия и на мокрой дороге задел авто, в котором ехала охрана молдавского лидера.

В результате аварии никто не пострадал.

На своей странице в Facebook Додон сообщил, что он в безопасности, и призвал своих сторонников, коллег и друзей воздержаться от спекуляций на тему ДТП. Он также попросил считать аварию "стечением неудачных обстоятельств".

"Я в порядке, сейчас направляюсь на встречу с гражданами. Уверенно движемся дальше!", – резюмировал он.

Это уже вторая дорожная авария с кортежем Игоря Додона в Молдове. Напомним, что в сентябре в районе города Страшены в автомобили президента и его охраны врезался грузовик. В результате удара машины кортежа перевернулись.

Как мы уже писали, в ходе расследования правоохранительные органы полностью исключили версию о покушении.

Следователи пришли к заключению, что водитель грузовика, который врезался в президентский Mercedes, регулярно ездил по трассе, где произошло столкновение. При этом его положительно характеризуют как дома, так и на работе.

Также сообщалось, что Додона сопровождали его сын и мать. Из-за аварии женщине понадобилась экстренная операция.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авария, ДТП, Молдова, кортеж, дорожное происшествие, Додон

Вы сейчас просматриваете новость " Второй раз за полгода: президент Молдовы снова попал в ДТП". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Додон отказался от встречи с Порошенко: известна причина

11 февраля, 20:28

Молдавский президент сам не захотел встречаться со своим украинским коллегой

Додон призвал сторонников готовиться к сопротивлению властям Молдовы

20 февраля, 03:26

Он объяснил свои опасения решением парламента собраться на заседание в четверг

У Додона прокомментировали слухи о подготовке госпереворота в Молдове

11 февраля, 15:17

В СМИ появилась информация, что группа молдавских военных и отставников готовит путч

ДТП с президентом Молдовы: вынесен приговор виновнику

28 января, 14:52

Водителю кампании "Avicola Floreni" Думитру Препелице придется заплатить более 2,5 тыс евро из-за аварии с Игорем Додоном

Неловкий момент: Додона оставили с протянутой рукой

19 октября 2018, 16:58

Глава Гагаузии Ирина Влах прошла мимо, проигнорировав Игоря Додона, который протянул ей руку и пытался заговорить

Президента Молдовы в пятый раз отстранят от должности

26 октября 2018, 22:27

Додон отказывается подписать и обнародовать несколько законопроектов, принятых парламентом

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

В Одессе в центре города нашли тела троих людей

Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Загрузка...

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Сегодня, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Сегодня, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Алла Пугачева призналась, что серьезно больна