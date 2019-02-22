Второй раз за полгода: президент Молдовы снова попал в ДТП

Игорь Додон призвал воздержаться от спекуляций на тему ДТП и назвал аварию "стечением неудачных обстоятельств"

Фото: deschide.md.

Второй раз за полгода: президент Молдовы снова попал в ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/002/e3e/5c7002e3e846f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/002/e3e/5c7002e3e846f.jpg 2019-02-22T16:13:00+02:00 Евросоюз Игорь Додон призвал воздержаться от спекуляций на тему ДТП и назвал аварию "стечением неудачных обстоятельств"

Кортеж президента Молдовы Игоря Додона снова попал в ДТП, правда, на этот раз без участия самого главы государства.

Ссылаясь пресс-секретаря президентской администрации Кармена Лупей, портал Newsmaker сообщает, что 22 в одну из машин, сопровождавшей Додона, врезался легковой автомобиль.

По словам Лупей, виновником аварии считается водитель "легковушки", который, превысив скорость, пытался обогнать кортеж. Мужчина не учел погодные условия и на мокрой дороге задел авто, в котором ехала охрана молдавского лидера.

В результате аварии никто не пострадал.

На своей странице в Facebook Додон сообщил, что он в безопасности, и призвал своих сторонников, коллег и друзей воздержаться от спекуляций на тему ДТП. Он также попросил считать аварию "стечением неудачных обстоятельств".

"Я в порядке, сейчас направляюсь на встречу с гражданами. Уверенно движемся дальше!", – резюмировал он.

Это уже вторая дорожная авария с кортежем Игоря Додона в Молдове. Напомним, что в сентябре в районе города Страшены в автомобили президента и его охраны врезался грузовик. В результате удара машины кортежа перевернулись.

Как мы уже писали, в ходе расследования правоохранительные органы полностью исключили версию о покушении.

Следователи пришли к заключению, что водитель грузовика, который врезался в президентский Mercedes, регулярно ездил по трассе, где произошло столкновение. При этом его положительно характеризуют как дома, так и на работе.

Также сообщалось, что Додона сопровождали его сын и мать. Из-за аварии женщине понадобилась экстренная операция.

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