Президент Молдовы попал в ДТП, опубликованы фото и видео

Сегодня, 15:33

Полиция подтвердила аварию, но пока отказалась сообщать детали

Фото: publika.md
Фото: publika.md

Кортеж главы Молдовы Игоря Додона попал в аварию в воскресенье, 9 сентября, на трассе Страшены – Калараш, президент госпитализирован.

Об этом сообщил местный телеканал Publika.

По данным издания, кортеж столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся.


Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали. Тем временем в сети появилось видео с места происшествия.

Совсем недавно в ДТП на Каширском шоссе в Москве попал автомобиль главы российского газового монополиста Газпрома Алексея Миллера 

Ранее в ДТП попал президент СловакииАвария произошла на северо-западе страны. Автомобиль в котором находился Киска, столкнулся с другой машиной по дороге из Братиславы в город Попрад. Он направлялся к своей семье. В столкновении глава государства не пострадал, до места назначения он доехал на полицейской машине. 

А не так давно в аварию попал лимузин президента ПольшиАвтомобиль, в котором ехал глава государства, въехал в препятствие, отделяющее полосы движения от трамвайных путей. Автомобиль буквально повис на бетонном препятствии и не мог двигаться дальше.
ДТП, кортеж, Додон
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Абдулла Арипов. Газета.uz

Премьер Узбекистана попал в ДТП, его госпитализировали

20 Августа, 16:15

Инцидент произошел вечером 19 августа по дороге из Бекабада в Ташкент

Бокс

Фото AFP

Трехкратный чемпион мира сломал обе ноги в ДТП

21 Апреля, 10:32

Южноафриканец уже перенес операцию, но о его сроках восстановления пока ничего неизвестно
Загрузка...
Загрузка...