Президент Молдовы попал в ДТП, опубликованы фото и видео

Кортеж главы Молдовы Игоря Додона попал в аварию в воскресенье, 9 сентября, на трассе Страшены – Калараш, президент госпитализирован.

Об этом сообщил местный телеканал Publika.

По данным издания, кортеж столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся.















Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Фото: publika.md

Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали. Тем временем в сети появилось видео с места происшествия.

Совсем недавно в ДТП на Каширском шоссе в Москве попал автомобиль главы российского газового монополиста Газпрома Алексея Миллера

Ранее в ДТП попал президент Словакии. Авария произошла на северо-западе страны. Автомобиль в котором находился Киска, столкнулся с другой машиной по дороге из Братиславы в город Попрад. Он направлялся к своей семье. В столкновении глава государства не пострадал, до места назначения он доехал на полицейской машине.

А не так давно в аварию попал лимузин президента Польши. Автомобиль, в котором ехал глава государства, въехал в препятствие, отделяющее полосы движения от трамвайных путей. Автомобиль буквально повис на бетонном препятствии и не мог двигаться дальше.