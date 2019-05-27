Выборы депутатов Европарламента: стали известны результаты "пророссийской" Чехии

Участие в выборах приняли около 29% чешских избирателей

Фото: facebook.com/europeanparliament.

На выборах в Европейский парламент в Чехии, где главой государства является "друг" президента России Владимира Путина – Милош Земан, победу одержали проевропейские силы – больше всего голосов получило движение ANO во главе с премьером страны Андреем Бабишем.

Как сообщает Радио Свобода, эта политическая сила получила поддержку 21,18% избирателей и будет представлена в Европарламенте шестью депутатами.

Второе место – у консервативной проправой политической партии ODS – Občanská demokratická strana (Общественная демократическая партия) – она получила четыре депутатских кресла.

По три депутата в Европарламенте будет у Чешской пиратской партии и объединения движения STAN – Старосты и независимые (Starostové a nezávislí) с либерально-консервативной партией TOP 09 (tradice, odpovědnost, prosperita – традиция, ответственность, процветание).

Участие в голосовании приняли 28,72% чешских избирателей.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий.

Кроме этого, для европейцев и украинцев очень важно понять, какими будут вызовы после этих выборов и как с ними бороться. Продолжая рубрику "Новая Европа" интересуется" на сайте "Сегодня", Центр "Новая Европа" обратился к известным аналитикам с таким вопросом: какие вызовы предстанут перед Европой и, в частности, Украиной после выборов в Европейский парламент и как реагировать на них?

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