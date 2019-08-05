Выход Великобритании из ЕС усилит роль НАТО в Европе – Столтенберг

Выход Великобритании из ЕС (Brexit) усилит роль НАТО в Европе, поскольку покинувшее Евросоюз Соединенное Королевство останется в составе альянса. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед студентами во время своего визита в Новую Зеландию. Речь генсека опубликовала пресс-служба НАТО.
"Brexit сделает НАТО еще более важной площадкой для поддержания единства европейских государств и Северной Америки, ведь альянс по-прежнему будет включать Великобританию и другие европейские страны", – сказал он.
Генсек напомнил, что "Brexit не повлияет на членство Великобритании в НАТО".
"Независимо от даты Brexit Британия останется очень важным, ключевым союзником НАТО, который располагает крупнейшим военным бюджетом в Европе", – продолжил Столтенберг.
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Напомним, что новый британский премьер-министр Борис Джонсон является сторонником как раз "жесткого" Brexit и собирается осуществить его не позднее 31 октября этого года.
В то же время, чтобы помешать планам главы правительства, нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии. Теперь, если Джонсон приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткий" Brexit.
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