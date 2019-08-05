Brexit сделает НАТО еще более важной площадкой для поддержания единства европейских государств и Северной Америки

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Выход Великобритании из ЕС усилит роль НАТО в Европе – Столтенберг https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82 2019-08-05T17:32:00+03:00 Евросоюз Brexit сделает НАТО еще более важной площадкой для поддержания единства европейских государств и Северной Америки

Выход Великобритании из ЕС (Brexit) усилит роль НАТО в Европе, поскольку покинувшее Евросоюз Соединенное Королевство останется в составе альянса. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед студентами во время своего визита в Новую Зеландию. Речь генсека опубликовала пресс-служба НАТО.

"Brexit сделает НАТО еще более важной площадкой для поддержания единства европейских государств и Северной Америки, ведь альянс по-прежнему будет включать Великобританию и другие европейские страны", – сказал он.

Генсек напомнил, что "Brexit не повлияет на членство Великобритании в НАТО".

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"Независимо от даты Brexit Британия останется очень важным, ключевым союзником НАТО, который располагает крупнейшим военным бюджетом в Европе", – продолжил Столтенберг.

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Напомним, что новый британский премьер-министр Борис Джонсон является сторонником как раз "жесткого" Brexit и собирается осуществить его не позднее 31 октября этого года.

В то же время, чтобы помешать планам главы правительства, нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии. Теперь, если Джонсон приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткий" Brexit.

Ранее "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего Объединенному Королевству ждать после выхода из Европейского союза. Подробности в видеосюжете:

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