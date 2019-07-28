"Жесткий Brexit" близок как никогда: у Бориса Джонсона сделали заявление

Выход Великобритании из Евросоюза без сделки – приоритет №1 нового правительства

Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

Британское правительство Бориса Джонсона готовится к жесткому Brexit 31 октября – то есть, у Соединенного Королевства как никогда высоки шансы покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем.

Об этом говорится в авторской колонке фактического заместителя нового премьера Майкла Гоува в Sunday Times.

Он отметил, что Джонсон хочет на новых переговорах с Брюсселем добиться отмены противоречивого механизма "бекстоп" для Северной Ирландии. Но, в то же время, в ЕС неоднократно заявляли о том, что не намерены вносить в соглашение, которые ранее заключила Тереза Мэй.

"Мы по-прежнему надеемся, что они передумают, но нам следует действовать, исходя из предположения, что этого не случится ... Ни одна сделка сейчас не является реальной перспективой, и мы должны убедиться, что мы к этому готовы", – написал Гоув.

Чиновник назвал самым главным приоритетом правительства планирование выхода из ЕС без соглашения и анонсировал начало одной из крупнейших информационных кампаний в истории Британии, чтоб подготовить людей и бизнес к выходу без соглашения.

The Sunday Times также сообщила, что вдохновитель кампании по выход из ЕС на референдуме 2016 Доминик Каммингс, який теперь является старшим помощником Джонсона, имеет поручение от премьера реализовать Brexit "всеми необходимыми средствами".

Напомним, что 23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и, вместе с этим, получил право сформировать свое правительство.

Чтобы помешать ему вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии - если Джонсон распустит приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткий Brexit".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Жесткий Brexit" близок как никогда: у Бориса Джонсона сделали заявление". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"