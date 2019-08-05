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"Жесткого" Brexit можно избежать: в Великобритании объяснили как

Сегодня, 11:54

Министр по делам Brexit назвал условие для заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем

Стивен Баркли. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Стивен Баркли. Фото: REUTERS/Hannah McKay

"Жесткого" Brexit можно избежать: в Великобритании объяснили как https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8 Евросоюз Министр по делам Brexit назвал условие для заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем

Брюссель должен пересмотреть условия выхода Великобритании из Евросоюза, потому что парламент Соединенного Королевства не утвердил соглашение, которое заключила с ЕС экс-премьер Тереза Мэй.

Так утверждает в своей авторской колонке для издания Daily Mail британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

Помимо того, он призвал главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье учитывать то, что после того, как на всенародном референдуме более трех лет назад британцы выбрали Brexit, "политические реалии" изменились.

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"Господину Барнье нужно призвать лидеров ЕС рассмотреть этот вариант, если они хотят договориться, чтобы дать ему возможность вести переговоры таким образом, чтобы найти общий язык с Британией. Иначе вариант без соглашения станет реальностью", – предупредил Баркли.

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По словам министра, Лондон готов к новым переговорам по будущему соглашению между Британией и ЕС. Главным образом, чтобы уладить вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

Напомним, что новый британский премьер-министр Борис Джонсон является сторонником как раз "жесткого" Brexit и собирается осуществить его не позднее 31 октября этого года.

В то же время, чтобы помешать планам главы правительства, нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии. Теперь, если Джонсон приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткий" Brexit.

Ранее "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего Объединенному Королевству ждать после выхода из Европейского союза. Подробности в видеосюжете:

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Источник: Сегодня

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