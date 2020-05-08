Вывезли в лес и бросили умирать: вынесен приговор за смерть украинца в Польше

В Польше завершился суд над женщиной, которая вывезла в лес украинца Василия Чернея, которому стало плохо на работе, и оставила его умирать.

Суд признал Гражину Ф. виновной в непреднамеренном причинении смерти и том, что она могла помочь мужчине, но этого не сделала. Польке грозило до 5 лет лишения свободы, но судья приговорил ее лишь к году и 10 месяцам, запретив трудоустраивать работников в течение ближайших 8 лет.

Кроме того, судья учел срок, который она провела под стражей (женщину арестовали в июне прошлого года), в результате чего ей остается отсидеть еще год.

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Кроме нее, также признали виновным и мужчину, который помог Чернею трудоустроиться, а потом помог его начальнице вывезти его тело. Его оштрафовали на 8 тысяч злотых (больше 51 тысячи гривен). Решение суда может быть оспорено.

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Напомним, что в июне 2019 года 36-летний Василий Черней из города Снятын Ивано-Франковской области нелегально устроился на предприятие в Великопольском воеводстве, где ранее в этом году покончил с собой другой заробитчанин из Украины. Спустя несколько дней у него начались судороги, и он потерял сознание.

Вместо того, чтобы вызвать "скорую", его начальница отправила остальных работников по домам и запретила им звонить медикам. На следующий день тело Чернея обнаружили в лесу за 125 километров от цеха, где он работал.

Напомним, также в этом году на строительной площадке в Польше скончался другой украинец - 23-летнего мужчину ударило током, а медики не смогли его спасти.

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