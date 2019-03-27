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Взрыв в столице Швеции: новые подробности

Сегодня, 15:10

Инцидент произошел в помещении автосервиса в пригороде Веллинге

Фото: AFP
Взрыв в столице Швеции: новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b75/99e/5c9b7599e24f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b75/99e/5c9b7599e24f8.jpg Евросоюз Инцидент произошел в помещении автосервиса в пригороде Веллинге

Пять человек пострадали в результате взрыва в ночь на среду на западе Стокгольма. Об этом сообщает телеканал SVT.

Около 01.00 на западе Стокгольма прогремел мощный взрыв, в результате которого в окнах близлежащих домов были выбиты стекла и повреждены фасады. Материальный ущерб нанесен нескольким припаркованным поблизости автомобилям.

По данным полиции, пять человек получили травмы: троим медицинская помощь была оказана на месте, двое были отправлены в больницу, хотя никаких серьезных опасений их состояние не вызывает.

"Речь идет о шоке и незначительных травмах", - сообщил дежурный по городу сотрудник полиции Фредрик Андерссон.

Как сообщает газета "Экспрессен", инцидент произошел в помещении автосервиса в пригороде Веллинге. По словам владельца, там не было газовых баллонов. На месте происшествия работают взрывотехники, выясняющие причину ЧП. Полиция начала расследование на предмет причинения общественно-опасного вреда, однако на данный момент подозреваемые отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в центральной части Стокгольма на въезде в транспортный туннель взорвался и сгорел городской пассажирский автобус. Сообщение о взрыве поступило в пожарную службу города в 11:25 по местному времени, сообщает Aftonbladet.

По предварительным данным, на въезде в тоннель автобус зацепился газовым баллоном, установленным на крыше, за знак ограничения высоты. В результате баллон взорвался и загорелся.

На момент аварии пассажиров в автобусе не было. А водителя транспортного средства после инцидента в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также сообщалось, что в пригороде Стокгольма в результате взрыва в жилом доме погиб один человек.

По сообщениям СМИ, погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу. Пострадавший скончался от полученных травм.

Отмечается, что взрыв произошел не в многоквартирном доме, а в таунхаусе. Прилегающие к месту инцидента жилые помещения были эвакуированы.

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Тег Швеция, взрыв, Стокгольм

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ТАСС

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