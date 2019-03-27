Взрыв в столице Швеции: новые подробности
Инцидент произошел в помещении автосервиса в пригороде Веллинге
Пять человек пострадали в результате взрыва в ночь на среду на западе Стокгольма. Об этом сообщает телеканал SVT.
Около 01.00 на западе Стокгольма прогремел мощный взрыв, в результате которого в окнах близлежащих домов были выбиты стекла и повреждены фасады. Материальный ущерб нанесен нескольким припаркованным поблизости автомобилям.
По данным полиции, пять человек получили травмы: троим медицинская помощь была оказана на месте, двое были отправлены в больницу, хотя никаких серьезных опасений их состояние не вызывает.
"Речь идет о шоке и незначительных травмах", - сообщил дежурный по городу сотрудник полиции Фредрик Андерссон.
Как сообщает газета "Экспрессен", инцидент произошел в помещении автосервиса в пригороде Веллинге. По словам владельца, там не было газовых баллонов. На месте происшествия работают взрывотехники, выясняющие причину ЧП. Полиция начала расследование на предмет причинения общественно-опасного вреда, однако на данный момент подозреваемые отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в центральной части Стокгольма на въезде в транспортный туннель взорвался и сгорел городской пассажирский автобус. Сообщение о взрыве поступило в пожарную службу города в 11:25 по местному времени, сообщает Aftonbladet.
По предварительным данным, на въезде в тоннель автобус зацепился газовым баллоном, установленным на крыше, за знак ограничения высоты. В результате баллон взорвался и загорелся.
На момент аварии пассажиров в автобусе не было. А водителя транспортного средства после инцидента в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Также сообщалось, что в пригороде Стокгольма в результате взрыва в жилом доме погиб один человек.
По сообщениям СМИ, погибший, очевидно, спровоцировал взрыв, закладывая бомбу. Пострадавший скончался от полученных травм.
Отмечается, что взрыв произошел не в многоквартирном доме, а в таунхаусе. Прилегающие к месту инцидента жилые помещения были эвакуированы.
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