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Явка на выборах в Европарламент установила 25-летний рекорд

27 мая, 14:27

Рекордной оказалась явка в Бельгии

Фото: REUTERS/Yves Herman
Фото: REUTERS/Yves Herman.

В день выборов в Европейский парламент в воскресенье, 26 мая, на участки пришло рекордное за последние 25 лет количество граждан ЕС. Об этом свидетельствуют данные Европарламента. 

Согласно им, явка в целом по ЕС составила 50,93% – это самый высокий показатель с момента голосования в 1994 году.

Рекордной оказалась явка в Бельгии (88,47%), где в день голосования одновременно проходили парламентские и местные выборы. Также высокой была активность избирателей в Люксембурге, Дании и на Мальте. Наиболее пассивными оказались избиратели Словакии, Словении и Чехии.

Примечательно, что после первых выборов в Европарламент в 1979 году явка постоянно падала. На последнем голосовании в 2014 году она составляла всего 42,61%.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП боролись 40 партий. 

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Тег выборы, Европарламент, Евросоюз, избиратели, явка

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Источник:

Европейская правда

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