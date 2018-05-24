Юлия Скрипаль не хочет больше давать интервью

МИД Великобритании посоветовал обращаться с просьбами о комментариях к Скотленд-Ярду

Юлия Скрипаль, которая была отравлена 4 марта вместе со своим отцом – экс-шпионом РФ Сергеем Скрипалем в Солсбери, больше не собирается давать интервью. Об этом сообщает ТАСС.

"Она не хочет больше давать интервью", – отметили в Скотленд-Ярде в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее британский МИД посоветовал адресовать подобные просьбы врачам либо полиции. Так как именно они "занимаются этой ситуацией". Полиция графства Уилтшир, на территории которого, по утверждениям Великобритании, было совершено отравление, посоветовало обратиться по этому вопросу в Скотленд-Ярд.

Как известно, дочь Сергея Скрипаля Юлия, заявила в своем первом после отравления в Солсбери интервью, что пока не хочет воспользоваться предложенной ей помощью посольства РФ в Великобритании.

"Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", – сказала она в телевизионном заявлении.

Позже посольство России в Лондоне на своей странице в социальной сети отметило, что "русский текст, написанный для пострадавшей в Солсбери Юлии Скрипаль был слабым".

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что вещества, подобные "Новичку", якобы могут производиться примерно в 20 странах мира.



