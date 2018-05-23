"Я надеюсь вернуться в свою страну": дочь Скрипаля сделала первое заявление после выписки

Юлия Скрипаль провела в коме 20 дней и теперь отказывается от помощи российского посольства

Юлия Скрипаль, которая пережила покушение на нее и ее отца, экс-разведчика Сергея Скрипаля, в британском Солсбери с применением отравляющего вещества, рассказала, что хочет вернуться в Россию "в долгосрочной перспективе", несмотря на покушение, передает Reuters.

"Тот факт, что нервный агент использовался для этого (покушения – Ред.), шокирует", – отметила Скрипаль в своем заявлении.

33-летняя Юлия Скрипаль была в коме в течение 20 дней. С журналистами она разговаривала из секретного убежища в Лондоне, поскольку находится под защитой британского государства. Она была выписана из районной больницы Солсбери примерно через пять недель после отравления и до сих пор избегала общения со СМИ.

"Нам так повезло, что мы оба пережили это покушение. Наше выздоровление было медленным и чрезвычайно болезненным", – рассказала Скрипаль.

"Когда я пытаюсь примириться с разрушительными изменениями, которые обрушились на меня как физически, так и эмоционально, я живу одним днем и хочу помочь заботиться о моем папе до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в свою страну", – заявила Юлия Скрипаль.

Также она отметила, что благодарна за предложения помощи со стороны российского посольства, но не готова ее принять.

"На данный момент я не хочу воспользоваться их услугами", – добавила Скрипаль.

Как сообщалось, отец Юлии Скрипаль был выписан из больницы 18 мая. В какой-то момент врачи боялись, что оба пациента могут страдать от повреждения головного мозга.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что вещества, подобные "Новичку", якобы могут производиться примерно в 20 странах мира.

Отметим, Скрипаль – уже не первый шпион, которого настигло отравление. В 2006 году в Лондоне умер от отравления полонием-210 подполковник советской и российской госбезопасности Александр Литвиненко. Британские детективы Скотланд-Ярда, расследовавшие его гибель, заявляли о том, что спецслужбы РФ пытались отравить и их.