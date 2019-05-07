Юнкер назвал большую ошибку ЕС в ситуации с Brexit

Бывший британский премьер Кэмерон предостерегал ЕС от вмешательства во внутренние дела Великобритании

Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

Европейский Союз ошибся, когда молчал в 2016 году во время кампании перед референдумом о членстве Великобритании в ЕС. Брюссель должен был вмешаться, чтобы исправить "ложь", которую распространяли сторонники Brexit. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Было ошибкой не вмешиваться, потому что мы были бы единственными, кто уничтожил бы ложь, которая была распространена… Я ошибался, когда молчал в важный момент", - сказал он.

Юнкер также отметил, что ведущие институты блока следовали советам бывшего британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, который предостерегал от вмешательства во внутренние дела Великобритании.

Напомним, день "развода" с ЕС планировали еще на 29 марта. Но теперь дату перенесли – вот только не ясно, на когда именно, и по какому сценарию должен произойти Brexit.

За четыре года решение британцев уже значительно ударило по экономике. Фунт подешевел, цены на продукты выросли. И каждый месяц неопределенного статуса страны приносит многомиллионные убытки и Лондону, и Брюсселю. Аналитики уже подсчитали, что перенос Brexit обойдется европейцам в 21 млн евро.

Между тем, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения, несмотря на то, что парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit.

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