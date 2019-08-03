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Юнкер поздравил Георгиеву с избранием кандидатом на пост главы МВФ

Сегодня, 02:49

Страны ЕС провели по электронной почте выборы кандидата на пост главы МВФ

/ Фото: AFP

Юнкер поздравил Георгиеву с избранием кандидатом на пост главы МВФ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Евросоюз Страны ЕС провели по электронной почте выборы кандидата на пост главы МВФ

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Кристалину Георгиеву с избранием единым кандидатом на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда. Об этом он написал в Twitter.

"Поздравления Кристалине Георгиевой с избранием единым кандидатом на пост директора-распорядителя МВФ. У вас есть все необходимые качества, чтобы внести необходимый вклад в дело МВФ", — заявил он.

Ранее страны ЕС провели по электронной почте под общим руководством французского финансового ведомства выборы кандидата на этот пост, которому необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства — 55% от числа стран ЕС, то есть 16 стран, на которые к тому же должно приходится не менее 65% населения Евросоюза.

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Борьба развернулась между кандидатурами Георгиевой и представителя Нидерландов Йеруном Дейсселблумом. Победу Георгиевой удалось одержать лишь в четвертом туре голосования. Дейсселблум сердечно поздравил Георгиеву с успехом.

Кристалина Георгиева (родилась 13 августа 1953 года) — болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, с ноября 2014 по декабрь 2016-го работала на должности третьего заместителя председателя Европейской комиссии. С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.

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Исполнительный совет Международного валютного фонда 26 июля объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая 2 июля подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка. Хотя в тот же день она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ, официально Лагард покинет свой нынешний пост 12 сентября.

Первоначально со стороны стран ЕС на кресло главы МВФ претендовали пять кандидатов: экс-председатель Еврогруппы и бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, представительница Болгарии Кристалина Георгиева, глава Центробанка Финляндии Олли Рен, действующий председатель Еврогруппы Мариу Сентену и министр экономики и бизнеса Испании Нади Кальвиньо.

Исполнительный совет Международного валютного фонда 26 июля объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард. В МВФ добавили, что намерены завершить этот процесс к 4 октября 2019 года.

Новости "Сегодня" писали, что 2 июля 2019 года Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ после выдвижения ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ, а 16 июля было обнародовано ее заявление об отставке. При этом отмечалось, что заявление Лагард вступит в силу только 12 сентября. Сама она заявила, что решение принято в интересах МВФ, так как "это ускорит процесс выбора преемника".

При этом пока исполняющим обязанности директора-распорядителя МВФ остается Дэвид Липтон.

В конце мая президент Владимир Зеленский провел переговоры с представителями МВФ. О чем говорили стороны, смотрите в нашем сюжете:

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ЕС Европа юнкер МВФ

Источник: Сегодня

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