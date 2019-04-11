Юнкер: Великобритания должна провести выборы в Европарламент из-за отсрочки Brexit

Юнкер считает, что выход Великобритании из ЕС без соглашения будет катастрофой

Фото: AFP

Юнкер: Великобритания должна провести выборы в Европарламент из-за отсрочки Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e6e/22e/5c3e6e22e4a81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e6e/22e/5c3e6e22e4a81.jpg 2019-04-11T04:40:00+03:00 Евросоюз Юнкер считает, что выход Великобритании из ЕС без соглашения будет катастрофой

Великобритания из-за отcрочки Brexit до 31 октября должна будет провести выборы в Европарламент 23–26 мая. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"В случае отсрочки до 31 октября Великобритании придется провести выборы в Европарламент в мае, что будет любопытно. Но закон есть закон", — заявил он.

"Выход Великобритании без соглашения будет катастрофой. Поэтому у нас будет Brexit c соглашением, хотя мы бы предпочли соглашение без Brexit", — сделал оптимистичный прогноз Юнкер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что единственный вариант для Великобритании отказаться от проведения на своей территории выборов в Европарламент — ратифицировать соглашение о Brexit до начала этих выборов (до 23 мая – ред) и покинуть сообщество, не дожидаясь крайнего срока — 31 октября.

Ранее лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля.

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал Туск.

В среду вечером лидеры стран ЕС проводят саммит, на котором рассматривают вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако существует вероятность того, что на саммите выступят за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

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