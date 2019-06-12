За украинца-капитана затонувшего катера внесли залог: стали известны подробности

Суд определил, что капитан не может оставить Будапешт и должен носить электронный браслет

Фото Reuters.

За капитана затонувшего судна в Венгрии, который является гражданином Украины, внесли залог, а также стали известны подробности дела о катастрофе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На счет суда переведут 150 млн форинтов (около 53 тысяч долларов США – ред) за 64-летнего одессита Юрия Ц. Его подозревают в преступном халатности, что привело к аварии во время движения судна и массовой гибели людей.

Когда деньги появятся на счету, прокурор может известить руководство пенитенциарного учреждения, где украинца держат под стражей, что он может быть уволен. Суд определил, что капитан не может оставить Будапешт и должен носить электронный браслет, который будет передавать сигналы о его актуален местонахождение.

Следствие утверждает, что сразу после аварии капитан удалил данные со своего мобильного телефона.

Причины трагедии расследует группа следователей в составе 60 человек. Ранее адвокат капитана-Украинской заявил, что доказательств причинения аварии его подзащитным нет.

Напомним, 29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin.

Ранее в Будапеште из Дуная вытащили затонувший катер, обнаружили еще четыре тела.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " За украинца-капитана затонувшего катера внесли залог: стали известны подробности". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"