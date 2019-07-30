Железнодорожный профсоюз выразил протест против новых трудовых контрактов и нехватки сотрудников

/ Фото: Pixabay

Забастовка на железной дороге в Испании: отменили больше тысячи поездов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4 2019-07-30T14:33:00+03:00 Евросоюз Железнодорожный профсоюз выразил протест против новых трудовых контрактов и нехватки сотрудников

Вслед за состоявшейся на прошлой неделе забастовкой персонала авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны, аналогичное решение приняли сотрудники железной дороги, и по этой причине в Испании отменят более тысячи поездов.

Как пишет El Pais, забастовка пройдет в два временных периода (с 12 до 16 и с 20 до 24 часов) 31 июля, 14 и 30 августа, а также 1 сентября. Таким образом железнодорожный профсоюз выразил протест против новых трудовых контрактов и нехватки сотрудников.

В государственной железнодорожной компании Renfe пока отменили 1152 поезда: 477 на средние дистанции, 230 скоростных междугородных поездов и 445 грузовых поездов, что непременно нарушит планы тысяч путешественников в активный летний период.

Реклама

Из-за этого пассажирам вернут деньги за билеты или без дополнительных затрат поменяют билет на другую дату.

Профсоюзы традиционно объявляют забастовку в наиболее загруженное время года, когда существует высокий спрос на транспортные услуги.

Напомним, что по случаю Международного женского дня по всей Испании прошла феминистская забастовка: тысячи женщин требовали равноправия и прекращения гендерного насилия.

Мы также писали о февральской забастовке в Испании, которая совпала с протестами в Каталонии - профсоюзы добивались сокращения рабочей недели до 35 часов и увеличения минимальной заработной платы для каталонцев до 1200 евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама