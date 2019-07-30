Забастовка на железной дороге в Испании: отменили больше тысячи поездов

Вслед за состоявшейся на прошлой неделе забастовкой персонала авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны, аналогичное решение приняли сотрудники железной дороги, и по этой причине в Испании отменят более тысячи поездов.
Как пишет El Pais, забастовка пройдет в два временных периода (с 12 до 16 и с 20 до 24 часов) 31 июля, 14 и 30 августа, а также 1 сентября. Таким образом железнодорожный профсоюз выразил протест против новых трудовых контрактов и нехватки сотрудников.
В государственной железнодорожной компании Renfe пока отменили 1152 поезда: 477 на средние дистанции, 230 скоростных междугородных поездов и 445 грузовых поездов, что непременно нарушит планы тысяч путешественников в активный летний период.
Из-за этого пассажирам вернут деньги за билеты или без дополнительных затрат поменяют билет на другую дату.
Профсоюзы традиционно объявляют забастовку в наиболее загруженное время года, когда существует высокий спрос на транспортные услуги.
Напомним, что по случаю Международного женского дня по всей Испании прошла феминистская забастовка: тысячи женщин требовали равноправия и прекращения гендерного насилия.
Мы также писали о февральской забастовке в Испании, которая совпала с протестами в Каталонии - профсоюзы добивались сокращения рабочей недели до 35 часов и увеличения минимальной заработной платы для каталонцев до 1200 евро.
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