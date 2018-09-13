Задержан вор, укравший корону и державу шведского короля

Сегодня, 10:46

Собственно королевские регалии найти еще не удалось, поэтому они были объявлены в международный розыск

Фото: Википедия
Фото: Википедия

Следователи задержали подозреваемого в причастности к краже символов королевской власти шведской монаршей семьи – двух корон и державы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры, подозреваемого задержали 12 сентября во второй половине дня. Сейчас мужчина находится под арестом и ему назначили общественного защитника.

На данный момент поиски похищенных королевских регалий продолжаются. Драгоценности объявлены в международный розыск.

Напомним, что 31 июля из кафедрального собора города Стренгнеса, что под Стокгольмом, пропали две датируемые XVII веком драгоценные короны и держава, принадлежавшие королю Карлу IX и его жене Кристине.

Любопытно, что драгоценности находились за закрытой витриной собора, которая к тому же была оснащена системой сигнализации. После этого грабители скрылись на моторной лодке, которую оставили неподалеку от церкви.

Также ранее мы сообщали об ограблении представительницы королевской семьи из другой страны – Саудовской Аравии. Арабскую принцессу обокрали в Париже.

Кроме того, недавно в Париже ограбили и троих россиян, которые оценили сумму утраты в один миллион евро.
Швеция, ограбление, королевская семья
Источник:

ТАСС

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