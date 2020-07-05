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Задержание украинцев в Афинах: в МИД рассказали подробности

5 июля, 12:29

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Наших граждан держат в изоляторе аэропорта

В украинском МИД прокомментировали ситуацию с задержанием украинцев в аэропорту Афин. Как рассказали в департаменте консульской службы ведомства, людей не пропустили в страну из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает "УНН".

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"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи действующим ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", – сообщили в МИД.

Кроме того, в МИД отметили, что украинское посольство в Греции уже начало заниматься решением этой проблемы.

"Завтра по этому поводу будет предоставлен развернутый комментарий. Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядке въезда в ту или иную иностранную страну", - добавили в ведомстве.

Видео: PavlovskyNews

Напомним, 17 украинцев прилетели из Киева в Афины вчера вечером, 4 июля. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту им запретили въезд в страну. Потом украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта.

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Видео: "Сегодня"

Напомним, свои границы на въезд для украинцев ЕС закрыл еще 17 марта. В период жесткого карантина въехать в шенгенскую зону можно было только спецрейсами и только с видом на жительство. Уже в июне Европейский Совет обнародовал решениеоткрыться для граждан 14 государств. Украина в этот список не входила.

Напомним, что планировать отпуск все же можно – украинцев уже ждут в других странах. Подробнее об этом читайте в материале "Когда откроют границы: Турция уже пускает украинцев, а с ЕС придется подождать".

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Греция украинцы МИД задержание Афины аэропорты

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