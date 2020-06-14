Закупка вакцин от коронавируса: четыре страны уже подписали первые контракты

Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали первые контракты на закупку партии вакцины AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая должна помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Германии, пишет Welt.

В лучшем случае разработку вакцины могут завершить до конца 2020 года. Сейчас продолжаются испытания.

На сайте рассказывают, что дозы вакцины будут разделены в зависимости от численности населения.

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"Многие страны в мире уже получили вакцины, но в Европе пока нет. Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем", - сказал немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.

В свою очередь министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса заявил о подписании контракта "на поставку до 400 миллионов доз вакцины для всего европейского населения".

"С сегодняшним подписанием наступает многообещающий первый шаг вперед для Италии и Европы. Вакцина – единственное окончательное решение COVID-19", - написал он на своей странице в Facebook.

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Напомним, ранее в Китае заявили, что планируют сотрудничать с Россией в разработке и производстве вакцины от коронавируса.

Ранее в Израиле заявили о создании вакцины против коронавируса. Она нейтрализует вирус в организме человека.

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