Затонувший в Будапеште катер с туристами пытаются поднять со дна Дуная
В ближайшие несколько дней поднять судно вряд ли получится, считают спасатели
В венгерской столице Будапеште пытаются поднять на поверхность прогулочный катер (Hableany) "Русалка", который затонул из-за столкновения с круизным судном Viking Sigyn на Дунае 29 мая.
Работы ведутся при помощи плавучего крана, но спасатели считают, что до вторника, 11 июня, поднять судно вряд ли получится.
Напомним, в момент трагедии на борту катера находились 33 туриста из Южной Кореи и экипаж в составе двух граждан Венгрии.
Спасти удалось лишь семерых граждан Южной Кореи, однако девять человек – восемь пассажиров и капитан судна – все еще числятся пропавшими без вести.
На данный момент местные власти подтвердили уже гибель, по меньшей мере, 19 человек.
Последние несколько суток венгерские и южнокорейские водолазы готовили судно к подъему со дна реки.
Сообщалось, что капитаном круизера Viking Sigyn оказался гражданин Украины Юрий С. – полиция его уже допросила, а Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. На данный момент он считается единственным подозреваемым в случившемся.
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