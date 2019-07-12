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Зеленский и Путин провели переговоры: появилась реакция МИД Германии

12 июля, 14:28

Нужны прямые переговоры между подписавшими Минское соглашение сторонами, отметили в МИД ФРГ

Зеленский и Путин
Зеленский и Путин. Фото: Сегодня

Правительство ФРГ приветствует первый телефонный разговор, который состоялся накануне между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Мы ясно заявляли, что поддерживаем прямые переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Мы приветствуем то, что президент Зеленский и президент Путин провели телефонный разговор, что обе стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате", – сказал он.

"Если мы хотим переступить на новую ступень в минском процессе, то нам нужны прямые переговоры между подписавшими соглашение сторонами", - подчеркнул Бургер, отметив, что ФРГ поддерживает тесный контакт с американскими и другими партнерами относительно усилий по урегулированию конфликта на востоке Украины.

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

Отметим, что разговор между президентами РФ и Украины в последнее время особенно назревал. Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост в рамках программы "Надо поговорить" для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры, но с участием президента США Дональда Трампа.


В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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Тег переговоры, Путин, Зеленский

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ТАСС

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