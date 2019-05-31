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Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж – глава МИД Франции

31 мая, 20:06

Глава МИД Франции Ле Дриан уже начал подготовку к визиту украинского президента Зеленского

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эммануэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", – сказал министр журналистам возле здания АП после встречи с Зеленским.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что готов посетить эти страны, если его пригласят лидеры этих государств.

Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках "нормандского формата".

В свою очередь, главы внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и НАТО, подтвердили готовность в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины и проведении реформ.

Как сообщалось, Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом Зеленский сказал после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Ранее Зеленский и сенатор США Роберт Портман обсудили продолжение реформ в Украине.


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Тег Франция, Зеленский, ле дриан

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Источник:

Интерфакс-Украина

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