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Землетрясение во Франции: есть разрушения и пострадавшие

12 ноября, 15:40

Толчки зафиксировали в горном районе страны

/ Фото: Сегодня

Во Франции произошло сильное землетрясение – подземные толчки зафиксировали в горном районе на юго-востоке страны.

По словам очевидцев, из-за сейсмической активности стены буквально рассыпались, а кирпичи падали на припаркованные автомобили.

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Три человека были травмированы. Местным жителям посоветовали повременить с возвращением домой, поскольку толчки могут ощущаться еще несколько суток.

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Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Пакистана, недалеко от города Мирпур в регионе Кашмир. Изначально власти сообщали о 24 погибших и 450 пострадавших. В результате землетрясения сильные повреждения получили объекты инфраструктуры, часть жилых домов разрушена.

А в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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Франция землетрясение подземные толчки

Источник: Сегодня

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