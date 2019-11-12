Землетрясение во Франции: есть разрушения и пострадавшие

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Во Франции произошло сильное землетрясение – подземные толчки зафиксировали в горном районе на юго-востоке страны.

По словам очевидцев, из-за сейсмической активности стены буквально рассыпались, а кирпичи падали на припаркованные автомобили.

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Три человека были травмированы. Местным жителям посоветовали повременить с возвращением домой, поскольку толчки могут ощущаться еще несколько суток.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Пакистана, недалеко от города Мирпур в регионе Кашмир. Изначально власти сообщали о 24 погибших и 450 пострадавших. В результате землетрясения сильные повреждения получили объекты инфраструктуры, часть жилых домов разрушена.

А в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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