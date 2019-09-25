Землетрясение в Пакистане унесло жизни 24 человек

/ Фото: Flickr

В Пакистане из-за землетрясения магнитудой 5,8 погибли не менее 24 человек, еще около 450 пострадали. Об этом сообщили местные власти.

Напомним, мощное землетрясение произошло во вторник, 24 сентября,в восточной части страны на границе с Индией. В городах разваливались дома, машины слетали с дорог, а на дорогах образовались огромные трещины с глубокими ямами.

По словам представителей местных властей, ситуация уже стабилизируется, и жители региона возвращаются к нормальной жизни. На данный момент все еще продолжаются спасательные операции.

Также мы сообщали, что в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет.

По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. Также известно, что в Тиране из старого дома из-за появления на нем трещин эвакуированы люди, а со здания городского университета падали обломки кирпичей.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет приблизительно о 50 повреждениях. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram