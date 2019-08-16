Выход Британии из ЕС: Джонсон сделал четкое заявление

Результаты референдума нужно уважать, Великобритания покинет ЕС 31 октября, сказал британский премьер

Борис Джонсон. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил о готовности осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября этого года.

"Результаты референдума нужно уважать. Мы (Великобритания – Ред.) покинем ЕС 31 октября", – заявил он.

Накануне Джонсон заявил, что Евросоюз не демонстрирует желания идти на компромисс для решения ситуации вокруг Brexit.

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Ранее мы писали, что большинство британцев выступают за выход Великобритании из Евросоюза "любой ценой", даже если для этого потребуется приостановить работу парламента.

Новости "Сегодня" сообщали, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года – с соглашением или без него.

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54% респондентов выразили согласие с утверждением: "Борису (Джонсону) нужно реализовать Brexit любой ценой, включая при необходимости приостановку работы парламента, чтобы не допустить блокировки выхода без соглашения депутатами".

Остальные 46% не согласны с таким утверждением.

Отметим, Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. В то же время в Еврокомиссии заявили, что требования Джонсона несовместимы с позицией Евросоюза.

Журналисты "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего ждать Соединенному Королевству после выхода из Евросоюза. Подробности – в видеосюжете:

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