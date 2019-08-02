Позиции консерваторов в Палате общин очень сильно пошатнулись после довыборов

Фото: REUTERS/Simon Dawson

"Жесткий" Brexit под угрозой: планам Джонсона могут помешать https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20brexit https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20brexit 2019-08-02T14:00:10+03:00 Евросоюз Позиции консерваторов в Палате общин очень сильно пошатнулись после довыборов

Правящая коалиция в британском парламенте лишилась нескольких депутатов, в результате чего планы премьер-министра Бориса Джонсона во что бы то ни стало вывести королевство из ЕС оказались под угрозой.

Как сообщает BBC, по итогам довыборов в нижнюю палату британского парламента члены Либерал-демократической партии вытеснили консерваторов из двух округов в Уэльсе.

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После этого правящая коалиция в Палате общин сузилась до 320 человек, тогда как оппозиция увеличила свою численность до 319 человек.

Это, очевидно, поможет сторонникам сохранения Великобритании в Евросоюзе отстаивать свои позиции, и, соответственно, пошатнет шансы сторонников Brexit реализовать его "жесткий" сценарий - то есть, вывести королевство из ЕС без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества.

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Напомним, что новый британский премьер-министр Борис Джонсон является сторонником как раз "жесткого" Brexit и собирается осуществить его не позднее 31 октября этого года.

Как мы уже писали, чтобы помешать планам главы правительства, нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии. Теперь, если Джонсон приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткий" Brexit.

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