"Жесткий" Brexit под угрозой: планам Джонсона могут помешать

Правящая коалиция в британском парламенте лишилась нескольких депутатов, в результате чего планы премьер-министра Бориса Джонсона во что бы то ни стало вывести королевство из ЕС оказались под угрозой.
Как сообщает BBC, по итогам довыборов в нижнюю палату британского парламента члены Либерал-демократической партии вытеснили консерваторов из двух округов в Уэльсе.
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После этого правящая коалиция в Палате общин сузилась до 320 человек, тогда как оппозиция увеличила свою численность до 319 человек.
Это, очевидно, поможет сторонникам сохранения Великобритании в Евросоюзе отстаивать свои позиции, и, соответственно, пошатнет шансы сторонников Brexit реализовать его "жесткий" сценарий - то есть, вывести королевство из ЕС без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества.
Напомним, что новый британский премьер-министр Борис Джонсон является сторонником как раз "жесткого" Brexit и собирается осуществить его не позднее 31 октября этого года.
Как мы уже писали, чтобы помешать планам главы правительства, нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии. Теперь, если Джонсон приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткий" Brexit.
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