В Бухаресте тысячи людей приняли участие в акции протеста из-за изнасилования и убийства 15-летней девушки

Подозреваемый в убийствах / Фото: AFP

Жестокое убийство девушек в Румынии: глава МВД страны подал в отставку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5 2019-07-30T14:30:13+03:00 Евросоюз В Бухаресте тысячи людей приняли участие в акции протеста из-за изнасилования и убийства 15-летней девушки

Глава МВД Румынии Николае Мога подал в отставку через шесть дней после назначения на должность на фоне резонансного дела об убийствах подростков. Об этом Hotnews.

"После разговора, который я провел сегодня утром с премьер-министром Виорикой Денчиле, я принял решение уйти с должности министра внутренних дел. Я принял это решение, чтобы сохранить престиж ведомства после плохой работы отдельных его работников, которые были уволены или наказаны", – сказал Мога.

По его словам, в течение шести дней, которые он возглавлял министерство, было сделано все возможное для выявления виновных в деле об убийствах девушек.

"Я верю честным и профессиональным людям в министерстве, что они смогут завершить работу, которую мы начали вместе. Мы должны обеспечить, чтобы такие события больше не повторились в будущем", – сказал Николае Мога.

Он был назначен на должность 24 июля – в день похищения 15-летней Александры Мецешану.

Ранее сообщалось, что в Бухаресте тысячи людей приняли участие в акции протеста из-за изнасилования и убийства 15-летней девушки в городе Каракал.

Реклама

Протесты спровоцировали некомпетентность полиции, из-за которой погибла 15-летняя Александра. По сообщениям, полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которая трижды звонила по номеру экстренной службы.

По телефону она утверждала, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом в Каракал из соседнего села.

По словам начальника полиции Иоанна Буда, которого уже уволили, Александра кричала "он подходит, он подходит" перед тем как звонок оборвался.

Читайте также: В Киевской области задержали педофила, развращавшего шестилетнюю девочку

Полицейские говорят, что сначала пытались отследить место, откуда она звонила. Но идентифицировали дом, в котором ребенок мог находиться, в 03:00 в пятницу.

Однако полиция обратилась за ордером на обыск, хотя закон этого не требует, и ждала до утра, чтобы войти в дом. Они обыскали дом только через 19 часов после последнего звонка девушки.

Как сообщают местные СМИ, убийца задержан и арестован. Во время обыска среди бетонных конструкций, металлических бочек и заполненных водой ям сотрудники правоохранительных органов обнаружили сгоревшие останки как минимум четырех человеческих трупов. Александра (15 лет) и Михаела (19 лет) стали последними жертвами 57-летнего автомеханика по имени Георге Динкэ.

Читайте также: В Запорожской области задержан отец-педофил

Александра пропала за 2 дня до того, как были найдены ее останки, Михаела исчезла 4 месяца назад. Обе были изнасилованы и убиты. Их останки были найдены даже в холодильнике в доме убийцы.

Убийца жил какое-то время в Италии, откуда был депортирован. Он в разводе, у него четверо совершеннолетних детей. Девочек он держал на складе, построенном из кирпича и бетона.

Подозреваемого Динкэ в румынской прессе уже сравнивают с американским серийным убийцей и некрофилом Тедом Банди.

Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама