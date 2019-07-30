Жестокое убийство девушек в Румынии: глава МВД страны подал в отставку

Глава МВД Румынии Николае Мога подал в отставку через шесть дней после назначения на должность на фоне резонансного дела об убийствах подростков. Об этом Hotnews.
"После разговора, который я провел сегодня утром с премьер-министром Виорикой Денчиле, я принял решение уйти с должности министра внутренних дел. Я принял это решение, чтобы сохранить престиж ведомства после плохой работы отдельных его работников, которые были уволены или наказаны", – сказал Мога.
По его словам, в течение шести дней, которые он возглавлял министерство, было сделано все возможное для выявления виновных в деле об убийствах девушек.
"Я верю честным и профессиональным людям в министерстве, что они смогут завершить работу, которую мы начали вместе. Мы должны обеспечить, чтобы такие события больше не повторились в будущем", – сказал Николае Мога.
Он был назначен на должность 24 июля – в день похищения 15-летней Александры Мецешану.
Ранее сообщалось, что в Бухаресте тысячи людей приняли участие в акции протеста из-за изнасилования и убийства 15-летней девушки в городе Каракал.
Протесты спровоцировали некомпетентность полиции, из-за которой погибла 15-летняя Александра. По сообщениям, полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которая трижды звонила по номеру экстренной службы.
По телефону она утверждала, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом в Каракал из соседнего села.
По словам начальника полиции Иоанна Буда, которого уже уволили, Александра кричала "он подходит, он подходит" перед тем как звонок оборвался.
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Полицейские говорят, что сначала пытались отследить место, откуда она звонила. Но идентифицировали дом, в котором ребенок мог находиться, в 03:00 в пятницу.
Однако полиция обратилась за ордером на обыск, хотя закон этого не требует, и ждала до утра, чтобы войти в дом. Они обыскали дом только через 19 часов после последнего звонка девушки.
Как сообщают местные СМИ, убийца задержан и арестован. Во время обыска среди бетонных конструкций, металлических бочек и заполненных водой ям сотрудники правоохранительных органов обнаружили сгоревшие останки как минимум четырех человеческих трупов. Александра (15 лет) и Михаела (19 лет) стали последними жертвами 57-летнего автомеханика по имени Георге Динкэ.
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Александра пропала за 2 дня до того, как были найдены ее останки, Михаела исчезла 4 месяца назад. Обе были изнасилованы и убиты. Их останки были найдены даже в холодильнике в доме убийцы.
Убийца жил какое-то время в Италии, откуда был депортирован. Он в разводе, у него четверо совершеннолетних детей. Девочек он держал на складе, построенном из кирпича и бетона.
Подозреваемого Динкэ в румынской прессе уже сравнивают с американским серийным убийцей и некрофилом Тедом Банди.
Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.
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