В Румынии поймали серийного убийцу-педофила

Полиция обнаружила останки по меньшей мере четырех человек

Фото: AFP

В Бухаресте тысячи людей приняли участие в акции протеста из-за изнасилования и убийства 15-летней девушки в городе Каракал, сообщает Европейская правда в воскресенье, 28 июля.

Протесты спровоцировали некомпетентность полиции, из-за которой погибла 15-летняя Александра. По сообщениям, полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которая трижды звонила по номеру экстренной службы.

По телефону она утверждала, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом в Каракал из соседнего села.

По словам начальника полиции Иоанна Буда, которого уже уволили, Александра кричала "он подходит, он подходит" перед тем как звонок оборвался.

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Полицейские говорят, что сначала пытались отследить место, откуда она звонила. Но идентифицировали дом, в котором ребенок мог находиться, в 03:00 в пятницу.

Однако полиция обратилась за ордером на обыск, хотя закон этого не требует, и ждала до утра, чтобы войти в дом. Они обыскали дом только через 19 часов после последнего звонка девушки.

Как сообщают местные СМИ, убийца задержан и арестован. Во время обыска среди бетонных конструкций, металлических бочек и заполненных водой ям сотрудники правоохранительных органов обнаружили сгоревшие останки как минимум четырех человеческих трупов. Александра (15 лет) и Михаела (19 лет) стали последними жертвами 57-летнего автомеханика по имени Георге Динкэ.

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"Это был звонок от пропавшей девушки, вчера, STS (сервис телекоммуникаций) послал нам область и три неправильных местоположения. Люди из района пошли туда и ничего не нашли... Но в процессе поисков они увидели машину, которая несколько раз появлялась на фотографиях. Ее обыскали и обнаружили в бочке еще человеческие останки с кольцами, украшениями, — сказал Джеорджан Дрэган, пресс-секретарь румынской полиции.

Александра пропала за 2 дня до того, как были найдены ее останки, Михаела исчезла 4 месяца назад. Обе были изнасилованы и убиты. Их останки были найдены даже в холодильнике в доме убийцы.

Убийца жил какое-то время в Италии, откуда был депортирован. Он в разводе, у него четверо совершеннолетних детей. Девочек он держал на складе, построенном из кирпича и бетона.

Подозреваемого Динкэ в румынской прессе уже сравнивают с американским серийным убийцей и некрофилом Тедом Банди.

Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.

Благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей, рассмотрение этого законопроекта стало возможным.

Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.

Как сообщалось ранее, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

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