В Румынии поймали серийного убийцу-педофила
Полиция обнаружила останки по меньшей мере четырех человек
В Бухаресте тысячи людей приняли участие в акции протеста из-за изнасилования и убийства 15-летней девушки в городе Каракал, сообщает Европейская правда в воскресенье, 28 июля.
Протесты спровоцировали некомпетентность полиции, из-за которой погибла 15-летняя Александра. По сообщениям, полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которая трижды звонила по номеру экстренной службы.
По телефону она утверждала, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она добиралась автостопом в Каракал из соседнего села.
По словам начальника полиции Иоанна Буда, которого уже уволили, Александра кричала "он подходит, он подходит" перед тем как звонок оборвался.
Полицейские говорят, что сначала пытались отследить место, откуда она звонила. Но идентифицировали дом, в котором ребенок мог находиться, в 03:00 в пятницу.
Однако полиция обратилась за ордером на обыск, хотя закон этого не требует, и ждала до утра, чтобы войти в дом. Они обыскали дом только через 19 часов после последнего звонка девушки.
Как сообщают местные СМИ, убийца задержан и арестован. Во время обыска среди бетонных конструкций, металлических бочек и заполненных водой ям сотрудники правоохранительных органов обнаружили сгоревшие останки как минимум четырех человеческих трупов. Александра (15 лет) и Михаела (19 лет) стали последними жертвами 57-летнего автомеханика по имени Георге Динкэ.
Читайте также
"Это был звонок от пропавшей девушки, вчера, STS (сервис телекоммуникаций) послал нам область и три неправильных местоположения. Люди из района пошли туда и ничего не нашли... Но в процессе поисков они увидели машину, которая несколько раз появлялась на фотографиях. Ее обыскали и обнаружили в бочке еще человеческие останки с кольцами, украшениями, — сказал Джеорджан Дрэган, пресс-секретарь румынской полиции.
Александра пропала за 2 дня до того, как были найдены ее останки, Михаела исчезла 4 месяца назад. Обе были изнасилованы и убиты. Их останки были найдены даже в холодильнике в доме убийцы.
Убийца жил какое-то время в Италии, откуда был депортирован. Он в разводе, у него четверо совершеннолетних детей. Девочек он держал на складе, построенном из кирпича и бетона.
Подозреваемого Динкэ в румынской прессе уже сравнивают с американским серийным убийцей и некрофилом Тедом Банди.
Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.
Благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей, рассмотрение этого законопроекта стало возможным.
Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.
Как сообщалось ранее, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Румынии поймали серийного убийцу-педофила". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовнику из Сумской области снова грозит тюрьма: насиловал восьмилетнюю падчерицу
Подозреваемый только сегодня освободился из мест лишения свободы, а мать ребенка лишена родительских прав
На Волыни задержали педофила: развращал шестилетнюю соседку
В полицию за заявлением обратилась 69-летняя бабушка пострадавшей
В Киевской области задержали педофила, развращавшего шестилетнюю девочку
По данным полиции, мужчина является родственником ребенка
В Одесской области мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика
63-летнего преступника уже задержали копы