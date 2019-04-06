Жители Великобритании начали получать паспорта без слов "Европейский союз" на обложке

Выдача паспортов нового образца в Великой Британии была начата с 30 марта

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis.

Жители Великобритании начали получать паспорта без слов "Европейский союз" на обложке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/280/5a3/5ca2805a3fb60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/280/5a3/5ca2805a3fb60.jpg 2019-04-06T02:46:08+03:00 Евросоюз Выдача паспортов нового образца в Великой Британии была начата с 30 марта

Подданные Великобритании начали получать паспорта, на обложке которых отсутствуют слова "Европейский союз", несмотря на то что страна пока так и не покинула ЕС. Об этом информационному агентству Press Association сообщили в пятницу вечером в МВД Соединенного Королевства.

Выдача паспортов нового образца была начата с 30 марта, хотя выход Великобритании из ЕС, который должен был состояться 29 марта, пришлось отложить из-за того, что британские парламентарии уже трижды отказались утверждать соглашение об условиях Brexit. При этом британцам, которые обращаются к властям за новыми документами, по-прежнему может достаться паспорт на бланке с надписью "Европейский союз" и выбрать один из двух вариантов оформления нельзя.

"Для того чтобы использовать остающиеся запасы паспортных бланков и добиться наиболее рационального использования средств налогоплательщиков, паспорта, на которых присутствуют слова „Европейский союз", по-прежнему будут выдаваться на протяжении короткого периода времени после указанной даты", — отметили в британском МВД, подчеркнув, что каких-либо других различий между паспортами двух образцов нет и оба могут использоваться для путешествий за рубеж.

Планируется, что с октября 2019 года оформление британских паспортов претерпит еще одно изменение. Будет изменен принятый среди стран ЕС бордовый цвет обложки на темно-синий, а также паспорта получат ряд особенностей, которые должны исключить возможность фальсификации документов. Контракт на производство новых паспортов, которые британские власти называют "самыми технологически совершенными в мире", был заключен с французско-нидерландской компанией Gemalto. По данным СМИ, сумма контракта, рассчитанного на 11,5 года, составляет 260 млн фунтов (340 млн долларов по текущему курсу).

Впервые британский паспорт с синей обложкой появился в 1921 году. Однако в 1988 году его цвет, в соответствии со сложившейся в ЕС традицией, был изменен на бордовый — через 15 лет после вступления Соединенного Королевства в сообщество. Вернуться к образцу начала XX столетия предложили сторонники Brexit в британском парламенте.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.

В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

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