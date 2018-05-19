Навальный создает свою партию: стало известно название

Сегодня, 17:07

Оппозиционер не присутствовал на учредительном съезде, так как находится под арестом

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Партия оппозиционера Алексея Навального получила название "Россия будущего", соответствующее решение было принято на учредительном съезде, который проходит в Москве в субботу.

Навальный на съезде не присутствовал, так как Тверской суд Москвы 15 мая назначил ему 30 сутокадминистративного ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия после несанкционированного митинга 5 мая в центре столицы. Председателя партии съезд избирать не стал.

 Напомним, российского оппозиционера признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга и неповиновении требованию полицейского.

Как сообщалось, Алексея Навального задержали 5 мая в Москве на Пушкинской площади, где проходил несогласованный с российскими властями митинг "Он нам не царь". 

Как писал сайт "Сегодня", в разных городах России на антипутинских акциях задержаны сотни человек, против людей применяли силу. Российские силовики сильно не разбирались и паковали в автозаки даже простых прохожих. Всего по итогам митингов в 26 городах известно о более 1500 задержанных, среди них более 700 в Москве и более 500 в Петербурге.
Россия, партия, Навальный
Источник:

Интерфакс

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