Навальный создает свою партию: стало известно название

Оппозиционер не присутствовал на учредительном съезде, так как находится под арестом

Партия оппозиционера Алексея Навального получила название "Россия будущего", соответствующее решение было принято на учредительном съезде, который проходит в Москве в субботу.

Навальный на съезде не присутствовал, так как Тверской суд Москвы 15 мая назначил ему 30 сутокадминистративного ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия после несанкционированного митинга 5 мая в центре столицы. Председателя партии съезд избирать не стал.

Напомним, российского оппозиционера признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга и неповиновении требованию полицейского.

Как сообщалось, Алексея Навального задержали 5 мая в Москве на Пушкинской площади, где проходил несогласованный с российскими властями митинг "Он нам не царь".

Как писал сайт "Сегодня", в разных городах России на антипутинских акциях задержаны сотни человек, против людей применяли силу. Российские силовики сильно не разбирались и паковали в автозаки даже простых прохожих. Всего по итогам митингов в 26 городах известно о более 1500 задержанных, среди них более 700 в Москве и более 500 в Петербурге.