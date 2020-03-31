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7 лет тюрьмы за нарушение карантина: Россия приняла новый жесткий закон

31 марта, 13:21

Станислав Кожемякин

"Единороссы" ужесточили наказание для нарушителей санитарно-эпидемиологических правил

Госдума Российской Федерации приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Члены нижней палаты российского парламента проголосовали за предложенную "единороссами" Вячеславом Володиным и Павлом Крашенинниковым инициативу, согласно которой нарушителям карантина будет грозить 500-700 тыс. рублей штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной работой в течение до трех лет, либо до двух лет лишения свободы.

Вдобавок к этому, если в результате нарушения карантина погибли другие люди либо возникла угроза массового заболевания, то закон предусматривает от 1-2 млн рублей штрафа или лишение свободы на срок до пяти лет.

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Таким образом, в самом жестком случае нарушителям будет грозить до семи лет тюрьмы.

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Кроме того, в законе говорится об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации об эпидемии COVID-19 – до пяти лет лишения свободы. Это еще достаточно "легкое" наказание в отличие от предложенного одиозным Владимиром Жириновским, который хотел расстреливать за фейки о COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России, состоянием на 31 марта в стране зарегистрировали случаев коронавирусной инфекции, из которых 500 – новые пациенты. Лидером по распространению болезни остается Москва – здесь обнаружили 1613 заразившихся.

Напомним, что c 30 марта для всех жителей Москвы объявили всеобщий режим самоизоляции, независимо от возраста.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва эпидемия карантин коронавирус COVID-19

Источник: Интерфакс

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