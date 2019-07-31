Армию России отправили тушить лесные пожары в Сибири

Министерство обороны РФ должно присоединиться к борьбе с масштабными лесными пожарами, которые охватили четыре российские региона - Бурятию, Якутию, Иркутскую область и Красноярский край.
Такое распоряжение 31 июля дал президент России Владимир Путин после доклада министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева.
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"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", – сообщили в пресс-службе президента.
Кроме того, Путин приказал сохранить группировку Вооруженных сил в Иркутской области до особого распоряжения.
Напомним, что на данный момент площадь воспламененных территорий в четырех российских регионах достигла почти трех миллионов гектаров – в них уже ввели режим ЧС.
При этом власти тушат огонь лишь на малой части загоревшей территории, утверждая, что расходы на борьбу с огнем превысят предполагаемый ущерб.
Как мы уже писали смог из-за пожаров окутал не только российские территории, но страны ее соседей: дым из Сибири дошел аж до монгольской столицы Улан-Батора, а метеорологи Казахстана уже зафиксировали в некоторых регионах страны превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
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