Аварийная посадка самолета в "Шереметьево": новые подробности, видео и фото

Пилотам горящего лайнера удалось выжить











Летный экипаж остался в живых при аварийной посадке самолета Superjet-100 в "Шереметьево", сообщил источник в службах аэропорта в воскресенье.

"Пилоты предварительно живы. С ними работают следователи", – сказал он.

Кроме того, опубликовано новое видео инцидента. Источники аэропорта "Шереметьево" сообщают, что в нарушении всех инструкций, данных экипажем при аварийной посадке, множество пассажиров "тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь".

Также сообщается, что движение автомобилей по дорогам в районе аэропорта "Шереметьево" восстановили после происшествия с самолетом Superjet-100, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Движение по дорогам в районе Шереметьево открыто", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100", аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали.

Напомним, в воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

Очевидцы зафиксировали впечатляющее зрелище – жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево" пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, которая случилась 5 мая. На снятых кадрах видно, как объятое огнем воздушное судно едет по взлетно-посадочной полосе до полной своей остановки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Аварийная посадка самолета в "Шереметьево": новые подробности, видео и фото". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"