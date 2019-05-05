При посадке самолета в Шереметьево погибло не менее 13 человек – СМИ
Спасатели продолжают искать выживших
Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100", аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали.
Об этом сообщили в воскресенье в медицинских службах.
"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.
Как сообщил источник в экстренных службах, спасатели в "Шереметьево" пытаются найти выживших в хвостовой части самолета, аварийно севшего в "Шереметьево".
"Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие", - сказал источник.
Сейчас в московском аэропорту "Шереметьево" задержаны 23 рейса на вылет и прилет. Движение вблизи аэропорта ограничили.
Напомним, в воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.
Очевидцы зафиксировали впечатляющее зрелище – жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево" пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, которая случилась 5 мая. На снятых кадрах видно, как объятое огнем воздушное судно едет по взлетно-посадочной полосе до полной своей остановки.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " При посадке самолета в Шереметьево погибло не менее 13 человек – СМИ". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве приземлился лайнер в огне: яркое зрелище сняли на видео
Объятый огнем самолет Sukhoi Superjet 100 ехал по взлетно-посадочной полосе до самой своей остановки
В аэропорту Москвы вспыхнул самолет с десятками пассажиров: видео
Рейс российского Sukhoi Superjet 100 в Мурманск едва не закончился трагедией
Инцидент с Boeing 737 на военной базе США: из самолета извлекли "черный ящик"
Бортовой самописец отправили на экспертизу в Вашингтон
В Канаде потерпел крушение самолет: есть погибший
Обломки Cessna 182 нашли в сотни километров от города Смитерс