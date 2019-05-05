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При посадке самолета в Шереметьево погибло не менее 13 человек – СМИ

5 мая, 21:09

Спасатели продолжают искать выживших

Фото: AFP

Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100", аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали.

Об этом сообщили в воскресенье в медицинских службах.

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.

Как сообщил источник в экстренных службах, спасатели в "Шереметьево" пытаются найти выживших в хвостовой части самолета, аварийно севшего в "Шереметьево".

"Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие", - сказал источник.

Сейчас в московском аэропорту "Шереметьево" задержаны 23 рейса на вылет и прилет. Движение вблизи аэропорта ограничили.

Напомним, в воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

Очевидцы зафиксировали впечатляющее зрелище – жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево" пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, которая случилась 5 мая. На снятых кадрах видно, как объятое огнем воздушное судно едет по взлетно-посадочной полосе до полной своей остановки.


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Тег пожар, самолет, шереметьево, аварийная посадка, Sukhoi SuperJet

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Источники:

Интерфакс-Украина , ТАСС

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