В Москве приземлился лайнер в огне: яркое зрелище сняли на видео
Объятый огнем самолет Sukhoi Superjet 100 ехал по взлетно-посадочной полосе до самой своей остановки
Очевидцы зафиксировали впечатляющее зрелище – жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево" пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, которая случилась 5 мая.
На снятых кадрах видно, как объятое огнем воздушное судно едет по взлетно-посадочной полосе до полной своей остановки.
К тому же российские СМИ пишут, что сигнал бедствия, который был послан самолетом вскоре после вылета, объяснялся возгоранием в воздухе.
"Самолет совершил вылет в 17:50 (по московскому время, совпадает с киевским – ред.), после этого запросил экстренную посадку и начал разворот, попытался сесть, с первого раза попытка была неудачной, самолет пошел на второй круг и совершил жесткую посадку", – пишут журналисты.
Некоторые источники утверждают, что причиной ЧП стал пожар в двигателе SSJ-100, но данную версию пока что официально не подтвердили.
Напомним, что по данным российских СМИ в результате случившегося пострадали более десяти человек – они получили ожоги и травмировались при эвакуации.
Напомним, что в этом году российские "суперджеты" попадают в аварию не впервые. Так, например, во время перелета в Грецию в марте у одного из таких лайнеров лопнуло лобовое стекло.
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