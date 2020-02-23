"Он бандит-автократ": Сандерс резко ответил Путину, узнав о возможной помощи на выборах

Сенатор-демократ США Берни Сандерс назвал президента РФ Владимира Путина "бандитом-автократом" после сообщений, что Россия хочет помочь его избирательной кампании. Об этом сообщает Голос Америки.

The Washington Post сообщила, сенатора-демократа Берни Сандерса, который участвует в борьбе за президентство, предупредили, что Россия пытается помочь его избирательной кампании. Об этом известно и президенту США Дональду Трампу и законодателям.

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Сандерс распространил заявление, в котором говорится: "В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина хорошим другом. Он бандит-автократ, который пытается уничтожить демократию и подавить недовольство в России. Разделяя нас, россияне пытаются подорвать американскую демократию. В отличие от нынешнего президента, я твердо выступаю против их попыток, а также любого другого государства вмешаться в наши выборы".

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Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.

В то же время уже в июне стало известно, как Россия попалась на вмешательстве в выборы в Европарламент. Европейская комиссия опубликовала доклад с доказательствами попыток Москвы оказать свое влияние.

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