Болеют молодые: в Москве за сутки коронавирусом заразились почти 6 тысяч человек

Всего количество зараженных в столице России составило 80 115 человек

В Москве за последние сутки, 4 мая, зафиксировано 5 714 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как в Украине за тот же период новых всего лишь 366 заражений. Об этом сообщил российский Минздрав на странице в Telegram.

Всего в столице заразились 80 115 человек, суточный рост составил 7,7%. Также известно, что около 90% новых случаев – люди младше 65 лет.

"46,4% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 7% – от 66 до 79 лет, еще 3,3% – старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – говорится в сообщении.

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Согласно статистике, в целом в РФ за прошлые сутки появилось 10 102 новых случая заражения, а выздоровели 1770 человек. Также за сутки по стране зафиксировано 95 летальных случаев.

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По состоянию на 5 мая в стране зарегистрировано 155 370 заболевших, выздоровевших пациентов – 19 865 человек. За весь период от коронавируса скончался 1451 человек в России.

Напомним, мы писали, что коронавирус подтвердили у главы правительства России Михаила Мишустина. Российскому премьеру пришлось уйти на самоизоляцию.

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Кроме того, бывший советник Путина, российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов рассказывал, что осенью 2019-го Кремль скрывал, что в России эпидемия. На совещании с чиновниками Путин обсуждал эту беду, но россиян решил не предупреждать.

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