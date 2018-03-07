"Бомж с улицы и клоун": Собчак и Жириновский опять поругались на дебатах

Кандидаты в президенты Ксения Собчак и Владимир Жириновский опять обменялись нелицеприятными выпадами в адрес друг друга. Перепалка произошла в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия-1".

Выступая в порядке своей очереди, Собчак заявила, что "кандидаты вынуждены приходить сюда (на дебаты), выглядеть плохо, потому что всегда есть клоун, простите, Жириновский, который нападает на людей, оскорбляет меня матерными словами, а потом делает ситуацию такой, будто я совершенно случайно обливаю его водой". Данное высказывание вызвало логичное возмущение у лидера ЛДПР, который начал перебивать выступающую.

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После того, как Собчак закончила речь, Жириновский заявил, что та "никогда ничем не управляла, никогда нигде не работала. Бомж с улицы. При Брежневе вас бы уже загнали в психушку. Детей допустили до выборов...".

Напомним, 28 февраля конфликт с Ксенией Собчак произошел во время теледебатов, когда кандидат в президенты РФ Ксения Собчак плеснула водой во Владимира Жириновского, а тот нецензурно выразился в ее адрес.

В свою очередь, муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены. Максим Виторган назвал лидера ЛДПР "больным человеком", который своим поведением "отрабатывает свой хлеб".

Напомним, ранее из-за нелицеприятных для России высказываний Собчак по оккупированному Крыму, Жириновский призывал дать ей пять лет тюрьмы и снять с выборов.