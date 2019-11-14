Бойня в российском колледже: очевидцы рассказали о расстреле

Педагог, на уроке которой погибли два студента, рассказала, как это произошло

"Амурским стрелком", который 14 ноября устроил бойню в колледже в российском Благовещенске, оказался 19-летний студент учебного заведения Даниил Засорин.

Об этом рассказала его преподавательница Валерия Манушкова, на уроке которой случился инцидент.

"У нас была практическая работа, и все ребята сидели за компьютерами. Даниил пришел, спустя минут 20, наверное, от начала пары. Он зашел в кабинет, встал в дверях, был в застегнутой куртке, в руках было ружье, в зубах – сигарета. Я краем глаза увидела, что кто-то зашел, поворачиваюсь – он стоит с ружьем. Я сразу встала, говорю: "Что ты делаешь?" Он сказал: "Иди отсюда". Потом был выстрел", – говорит педагог.

Когда Манушкова спряталась под парту, последовал второй выстрел. В ответ на просьбы женщины прекратить стрельбу Засорин снова приказал ей покинуть аудиторию.

"Я выбежала, побежала к охраннику. Сказала нажимать на "тревожные кнопки", вызывать полицию", – вспоминает преподавательница.

В полиции утверждают, что перед своим самоубийством "Амурский стрелок" вступил в перестрелку с правоохранителями.

"В результате оперативных действий сотрудников полиции стрелявший был заблокирован в одной из аудиторий… В ходе перестрелки нападавший был ранен, после чего покончил с собой", – заявил руководитель УМВД Амурской области РФ Николай Аксенов.

Он подтвердил, что, помимо Засорина, пострадали еще четверо человек, один из которых скончался.

Напомним, что студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства характеризуют устроившего стрельбу молодого человека как спокойного, неконфликтного человека.

После случившегося следователи возбудили два уголовных дела – по статье об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений, а также о халатности, проявленной охранником учебного заведения.

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