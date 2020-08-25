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"Чай подают?": в Сети обсуждают фото обеда Лаврова с гостями из Госдепа

25 августа, 15:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пользователи советуют членам американской делегации воздержаться от употребления блюд в России

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган прилетел в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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Как сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча началась с обеда в Министерстве иностранных дел, расположенном в центре российской столицы.

По ее словам, замглавы Госдепа накрыли "русский стол, в том числе щи с лесными грибами". Однако пользователи соцсетей восприняли это с осторожностью.

Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

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На фоне недавнего отравления российского оппозиционера Алексея Навального одни комментаторы обеспокоились здоровьем Бигана и остальных членов американской делегации, а другие обратились внимание на то, что на опубликованном Захаровой фото замгоссекретаря и другие делегаты воздержались от трапезы.

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Стоит отметить, что переговоры Бигана с Лавровым запланированы за закрытыми дверями, а после нее не планируется совместная пресс-конференция. Предполагается, что главной темой встречи должна быть ситуация в Беларуси, где с 9 августа не утихают массовые антиправительственные протесты, а также двусторонние отношения США и России.

Стоит отметить, что Сергей Лавров уже не впервые становится объектом насмешек в соцсетях – на январской церемонии открытия в Израиле памятника жертвам блокады Ленинграда его якобы пробило на слезу, но в интернете ему не поверили.

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Россия США отравление соцсети Сергей Лавров Госдепартамент США
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