"Кто-то в него плюнул": соцсети не поверили слезам Лаврова

Министр иностранных дел России якобы расплакался во время визита в Израиль

Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

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В Израиле, где сегодня украинская делегация совершила благородный поступокна Всемирном форуме памяти Холокоста, открыли памятник жертвам блокады Ленинграда в 1941-1944 годах.

8-метровая латунная стела с символизирующей пламя свечи бронзовой вставкой появилась в иерусалимском парке Ган-Сакер. Церемония открытия монумента состоялась 23 января.

В мероприятии принимали участие израильские и российские чиновники. В частности, среди них отметился и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Главу МИД РФ даже якобы пробило на слезу – видео с мероприятия на своей странице в Twitter выложил кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

В соцсетях в такую искренность чувств, конечно же, не поверили.

Напомним, что Владимир Зеленский также сейчас находится в Иерусалиме - его рабочий визит в Израиль начался утром 23 января. Кроме посещения Форума памяти, у президента запланированы встречи с руководством страны и представителями израильских деловых кругов.

В Иерусалим глава государства отправился сразу после визита в швейцарский Давос, где украинская делегация принимала участие во Всемирном экономическом форуме.

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