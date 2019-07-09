Число госпитализированных из-за наводнения на Сибири значительно возросло

Непогода унесла жизни 23 людей

В Иркутской области из-за наводнения госпитализировали 457 человек, в том числе и 108 детей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Ранее мы писали о 340 пострадавших из-за стихии.

В частности, только за минувшие сутки к медикам за помощью обратились 86 человек, в том числе 16 детей. Из них 15 человек, в том числе четверо детей, госпитализировали. Всего с начала наводнения за медпомощью обратилось 3298 человек, среди них – 534 детей.

Число погибших с понедельника, 8 июля, не изменилось. Мы уже сообщали, что на данный момент обнаружены тела 23 человек. Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Мы уже писали, что ликвидация последствий наводнения в Иркутской области России, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.). Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

В связи со случившимся в области уже объявили режим чрезвычайного положения.

Как мы уже писали, после предыдущего крупного наводнения в регионе, которое случилось в 2006 году, на реке Ия в городе Тулун в 2008 году возвели дамбу. Несмотря на прогнозы, что она должна была оградить город от наводнений на ближайшие 100 лет, сооружение оказалось бесполезным уже через 11 лет.

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