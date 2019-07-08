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Наводнение в Сибири: количество жертв увеличилось

8 июля, 12:05

На данный момент ведутся поиски еще восьми человек

Фото ГУ МЧС РФ по Иркутской области
Фото ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области России возросло до двадцати трех человек, ведутся поиски еще восьмерых. Об этом сообщил представитель экстренных служб российского региона.

"В зоне ЧС обнаружено тело еще одного погибшего. Общее число жертв наводнения составляет 23 человека. Судьба восьми остается неизвестной", – сказал он.

Эту информацию также подтвердили в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Кроме того, в регионе остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне.

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области России, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.).

Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

В связи со случившимся в области уже объявили режим чрезвычайного положения.


Как мы уже писали, после предыдущего крупного наводнения в регионе, которое случилось в 2006 году, на реке Ия в городе Тулун в 2008 году возвели дамбу. Несмотря на прогнозы, что она должна была оградить город от наводнений на ближайшие 100 лет, сооружение оказалось бесполезным уже через 11 лет.

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Тег подтопление, наводнение, Сибирь, иркутск

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Источник:

ТАСС

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